Hermetic Filters

Corry Micronics offers industry-standard broadband hermetic filters in the 1/4-28 thread with a .383 body and the 5/16-24 thread with a .702 body. Both packages are available in C, LB, LT, Pi, and T configurations.

Some applications require the need for a complete hermetic package, which is completely impervious to the outside environmental conditions. Corry Micronics offers the industry standard broadband filters in 1/4-28 thread with a .383 body and the 5/16-24 thread with a .702 body. Both packages are available in C, LB, LT, Pi and T configurations. Custom packages are available.

Features:

Hermetically Sealed - Ideal for use in the harshest of environments.

Design Flexibility - A wide range of bushing options and circuit types allow Corry Micronics' hermetics the flexibility to meet your application needs.

Design Experience - Corry Micronics’ engineering expertise offers exact, low cost, drop in replacement for any other manufacturer’s part.

Applications:

Mining and oil drilling exploration

Aerospace

Military/secure communications

Rocket ignitors

Medical equipment multisection filters

Communications

Part Number Amps Crkt DCR (Ohms) "T" Typical no load insertion loss (dB) @ 25°C MIL-STD-220 30 kHz 150kHz 300kHz 1 MHz 10 Mhz 100MHz 1 GHz HS42-11-0001 .5 LB .60 .190 16 36 48 69 70 70 70 HS43-21-0001 .5 LT .60 .312 16 36 48 69 70 70 70 HS42-11-0001 .5 LB .60 .190 16 36 48 69 70 70 70 HS43-21-0001 .5 LT .60 .312 16 36 48 69 70 70 70 HS42-11-0101 1.0 LB .25 .190 16 33 44 66 70 70 70 HS43-21-0101 1.0 LT .25 .312 16 33 44 66 70 70 70 HS42-11-0101 1.0 LB .25 .190 16 33 44 66 70 70 70 HS43-21-0101 1.0 LT .25 .312 16 33 44 66 70 70 70 HS42-11-0301 3.0 LB .06 .190 15 28 34 45 70 70 70 HS43-21-0301 3.0 LT .06 .312 15 28 34 45 70 70 70 HS42-11-0301 3.0 LB .06 .190 15 28 34 45 70 70 70 HS43-21-0301 3.0 LT .06 .312 15 28 34 45 70 70 70 HS42-11-0501 5.0 LB .015 .190 15 28 33 46 70 70 70 HS43-21-0501 5.0 LT .015 .312 15 28 33 46 70 70 70 HS42-11-0501 5.0 LB .015 .190 15 28 33 46 70 70 70 HS43-21-0501 5.0 LT .015 .312 15 28 33 46 70 70 70 HS42-11-1001 .5 LB .60 .190 12 32 44 65 70 70 70 HS43-21-1001 .5 LT .60 .312 12 32 44 65 70 70 70 HS42-11-1001 .5 LB .60 .190 12 32 44 65 70 70 70 HS43-21-1001 .5 LT .60 .312 12 32 44 65 70 70 70 HS42-11-1101 1.0 LB .25 .190 11 27 36 57 70 70 70 HS43-21-1101 1.0 LT .25 .312 11 27 36 57 70 70 70 HS42-11-1101 1.0 LB .25 .190 11 27 36 57 70 70 70 HS43-21-1101 1.0 LT .25 .312 11 27 36 57 70 70 70 HS42-11-1301 3.0 LB .06 .190 15 22 29 44 65 70 70 HS43-21-1301 3.0 LT .06 .312 15 22 29 44 65 70 70 HS42-11-1301 3.0 LB .06 .190 15 22 29 44 65 70 70 HS43-21-1301 3.0 LT .06 .312 15 22 29 44 65 70 70 HS42-11-1501 5.0 LB .015 .190 15 20 26 37 63 70 70 HS43-21-1501 5.0 LT .015 .312 15 20 26 37 63 70 70 HS42-11-1501 5.0 LB .015 .190 15 20 26 37 63 70 70 HS43-21-1501 5.0 LT .015 .312 15 20 26 37 63 70 70 HS42-11-1001 .5 LB .60 .190 6 18 38 58 70 70 70 HS43-21-1001 .5 LT .60 .312 6 18 38 58 70 70 70 HS42-11-1001 .5 LB .60 .190 6 18 38 58 70 70 70 HS43-21-1001 .5 LT .60 .312 6 18 38 58 70 70 70 HS42-11-1101 1.0 LB .25 .190 - 17 29 50 70 70 70 HS43-21-1101 1.0 LT .25 .312 - 17 29 50 70 70 70 HS42-11-1101 1.0 LB .25 .190 - 17 29 50 70 70 70 HS43-21-1101 1.0 LT .25 .312 - 17 29 50 70 70 70 HS42-11-1301 3.0 LB .06 .190 - 13 20 35 65 70 70 HS43-21-1301 3.0 LT .06 .312 - 13 20 35 65 70 70 HS42-11-1301 3.0 LB .06 .190 - 13 20 35 65 70 70 HS43-21-1301 3.0 LT .06 .312 - 13 20 35 65 70 70 HS42-11-1501 5.0 LB .015 .190 - 12 20 30 63 70 70 HS43-21-1501 5.0 LT .015 .312 - 12 20 30 63 70 70 HS42-11-1501 5.0 LB .015 .190 - 12 20 30 63 70 70 HS43-21-1501 5.0 LT .015 .312 - 12 20 30 63 70 70 HS44-11-0001 .5 LB .60 .190 24 66 70 70 70 70 70 HS44-21-0001 .5 LT .60 .312 24 66 70 70 70 70 70 HS44-11-0101 1.0 LB .25 .190 15 54 70 70 70 70 70 HS44-21-0101 1.0 LT .25 .312 15 54 70 70 70 70 70 HS44-11-0301 3.0 LB .06 .190 - 35 55 70 70 70 70 HS44-21-0301 3.0 LT .06 .312 - 35 55 70 70 70 70 HS44-11-0501 5.0 LB .015 .190 - 51 69 70 70 70 70 HS44-21-0501 5.0 LT .015 .312 - 51 69 70 70 70 70 HS44-11-1001 .5 LB .60 .190 - 51 68 70 70 70 70 HS44-21-1001 .5 LT .60 .312 - 51 68 70 70 70 70 HS44-11-1101 1.0 LB .25 .190 - 41 60 70 70 70 70 HS44-21-1101 1.0 LT .25 .312 - 41 60 70 70 70 70 HS44-11-1301 3.0 LB .06 .190 - 16 41 70 70 70 70 HS44-21-1301 3.0 LT .06 .312 - 16 41 70 70 70 70 HS44-11-1501 5.0 LB .015 .190 - - 28 65 70 70 70 HS44-21-1501 5.0 LT .015 .312 - - 28 65 70 70 70 HS44-11-2001 .5 LB .60 .190 - 33 50 70 70 70 70 HS44-21-2001 .5 LT .60 .312 - 33 50 70 70 70 70 HS44-11-2101 1.0 LB .25 .190 - 20 40 70 70 70 70 HS44-21-2101 1.0 LT .25 .312 - 20 40 70 70 70 70 HS44-11-2301 3.0 LB .06 .190 - - 20 54 70 70 70 HS44-21-2301 3.0 LT .06 .312 - - 20 54 70 70 70 HS44-11-2501 5.0 LB .015 .190 - - 12 50 70 70 70 HS44-21-2501 5.0 LT .015 .312 - - 12 50 70 70 70

Hermetically Sealed Button Filters

Part Number Rated DC VOLTS Rated AC VOLTS I (Amps) Crkt Cap (uF) Typical no load insertion loss (dB) @ 25°C MIL-STD-220 30 kHz 150kHz 300kHz 1 MHz 10 Mhz 100MHz 1 GHz HS42-11-0601 50 - 15A LB 1.4 15 28 33 44 60 70 70 HS42-11-0602 200 125 15A LB .015 - - - 6 25 38 50 HS42-11-0603 200 125 15A LB .15 - 10 15 25 40 52 60 HS42-11-0604 200 125 15A LB .25 4 15 21 31 50 70 70

Part Number Amps Crkt DCR (Ohms) "T" Typical no load insertion loss (dB) @ 25°C MIL-STD-220 30 kHz 150kHz 300kHz 1 MHz 10 Mhz 100MHz 1 GHz HS72-21-1001 .5 LB .3 .312 20 43 55 70 70 70 70 HS73-21-1001 .5 LT .3 .312 20 43 55 70 70 70 70 HS72-21-1101 1.0 LB .21 .312 16 40 52 70 70 70 70 HS72-21-1101 1.0 LT .21 .312 16 40 52 70 70 70 70 HS73-21-1501 5.0 LB .01 .312 16 29 34 47 70 70 70 HS73-21-1501 5.0 LT .01 .312 16 29 34 47 70 70 70 HS72-21-1601 10.0 LB .005 .312 16 24 34 44 70 70 70 HS73-21-1601 10.0 LT .005 .312 16 24 34 44 70 70 70 HS72-21-2001 .5 LB .35 .312 8 29 41 62 70 70 70 HS73-21-2001 .5 LT .35 .312 8 29 41 62 70 70 70 HS72-21-2101 1.0 LB .21 .312 6 25 37 58 70 70 70 HS73-21-2101 1.0 LT .21 .312 6 25 37 58 70 70 70 HS72-21-2501 5.0 LB .01 .312 5 17 23 32 59 70 70 HS73-21-2501 5.0 LT .01 .312 5 17 23 32 59 70 70 HS72-21-2601 10.0 LB .005 .312 5 19 25 35 50 70 70 HS73-21-2601 10.0 LT .005 .312 5 19 25 35 50 70 70 HS72-21-4001 .5 LB .35 .312 4 26 38 60 70 70 70 HS73-21-4001 .5 LT .35 .312 4 26 38 60 70 70 70 HS72-21-4101 1.0 LB .21 .312 - 21 33 55 70 70 70 HS73-21-4101 1.0 LT .21 .312 - 21 33 55 70 70 70 HS72-21-4501 5.0 LB .01 .312 - 12 18 30 60 70 70 HS73-21-4501 5.0 LT .01 .312 - 12 18 30 60 70 70 HS72-21-4601 10.0 LB .005 .312 - 11 16 28 45 60 70 HS73-21-4601 10.0 LT .005 .312 - 11 16 28 45 60 70

